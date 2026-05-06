İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin sağlıklı ve temiz bir çevre için ilçe genelinde başlattığı bahar temizliği çalışmalarına Altayçeşme ve Girne Mahallesi'nde devam edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi 'Temiz Bir Maltepe Birlikte Mümkün' sloganıyla Maltepe'nin mahallelerinde bahar mevsimiyle birlikte kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Temizlik ekipleri Altayçeşme ve Girne Mahalle Muhtarlığı önünde başladığı temizlik çalışmalarını cadde ve sokaklarında gün boyu sürdürdü.

Ekipler yüksek basınçlı yıkama araçlarıyla ana arterleri ve sokakları yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Temizlik araçlarıyla yeraltı ve yer üstü konteynerleri yıkanarak bakteriyel ve viral hastalıkların yayılması önlendi.

Ekipler kaldırımlardaki ve boş alanlardaki otları, boş arazilerdeki hafriyatı temizleyerek halk sağlığına uygun hale getirdi. Bahar temizliği çalışmalarına önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde devam edilecek.