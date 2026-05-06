Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerine yönelik kapsamlı yönetmelik taslağını görüşe açtı. Yeni düzenlemeyle sektörde kalite, şeffaflık ve güven artırılacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe ekspertiz hizmetlerini yeniden düzenleyecek 'Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sundu. Taslakla birlikte ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulacak.

Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Buna göre işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması, mesleki yeterlilik belgeli teknik personel çalıştırması ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekecek. Böylece kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

DİJİTAL SİSTEMLE SAHTE RAPORLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Taslak düzenlemeyle birlikte Bakanlık bünyesinde 'Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi' kurulacak. Bu sistem sayesinde tüm ekspertiz raporları dijital ortamda hazırlanacak ve kayıt altına alınacak. Raporların sonradan değiştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, vatandaşlar karekod uygulamasıyla raporların doğruluğunu anında kontrol edebilecek.

Yeni düzenleme ile ekspertiz işletmelerinin sorumlulukları da netleştiriliyor. Hazırlanan raporlardaki hata veya eksikliklerden doğabilecek zararlar, işletmelerin yaptıracağı sigorta kapsamında karşılanacak. Ayrıca vatandaşlar, raporlara 5 gün içinde itiraz edebilecek; işletmeler ise 3 gün içinde yanıt vererek gerekirse raporu ücretsiz yenilemekle yükümlü olacak.

Farklı işletmeler arasında kullanılan terim karmaşasının önüne geçmek amacıyla 'ortak dil' standardı getirilecek. Ayrıca raporlarda alıcı ya da satıcıyı yönlendirecek subjektif ifadelere izin verilmeyecek.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR ARTIRILACAK

Bakanlık, yeni sistemle birlikte ekspertiz işletmelerini sıkı şekilde denetleyecek. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari para cezaları uygulanacak, gerekli durumlarda yetki belgeleri iptal edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sektörde daha güvenilir, şeffaf ve standart bir ekspertiz hizmeti sunulması hedefleniyor.