ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği' ile yaşlı bakım hizmetlerinde yeni bir döneme girildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düzenlemeyle birlikte hizmetlerin daha sistemli, erişilebilir ve kaliteli hale getirileceğini açıkladı.

Yeni yönetmelik kapsamında, yaşlı bakım hizmetlerinin Türkiye genelindeki 81 ilde daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Ayrıca bakım ihtiyacına göre farklılaşan hizmet modellerinin etkin şekilde uygulanması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlandı.

Düzenlemeyle birlikte, ihtiyaç sahibi yaşlıların hizmetlere daha hızlı ve öncelikli erişiminin sağlanması da öncelikler arasında yer aldı.

Bakanlık, büyüklerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayarak, huzurevlerinde 'yuva sıcaklığında' ve yüksek standartlarda hizmet sunulmaya devam edileceğini bildirdi.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz