Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 1,5 milyonu aşkın trafik kazası meydana gelirken, 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti. Sürücü hatasının başlıca neden olduğu kazalarda en çok ölüm Ankara'da yaşandı. Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Ağustos ayında ve haftanın Cuma günlerinde meydana geldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni yayımladı. TÜİK verileri, trafik kazalarında sürücü hatalarının belirleyici rolünü sürdürdüğünü ve özellikle şehir içi kazaların ciddi bir risk oluşturmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, ülke genelinde toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 288 bin 321'i ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında 2025 yılı boyunca 6 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 403 bin 937 kişi yaralandı. Günlük ortalamalara bakıldığında ise her gün yaklaşık 790 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106 yaralanma yaşandı.

KAZALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YERLEŞİM YERLERİNDE

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 86,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken, ölümlerin yüzde 57,2'si de yine bu alanlarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 82'si şehir içi kazalarda oluştu.

EN FAZLA ÖLÜM ANKARA'DA

İl bazında en fazla can kaybı 290 ölüm ile Ankara'da görülürken, en fazla yaralı sayısı 47 bin 717 ile İstanbul'da kaydedildi. En az ölüm ve yaralanma ise Ardahan'da gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HATASI BAŞLICA NEDEN

Kazalara neden olan kusurların yüzde 90,6'sını sürücü hataları oluşturdu. En sık görülen ihlal ise 'hızını yol ve trafik şartlarına uydurmamak' oldu.

2025 yılında trafik kazalarında 1.334 motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, incinebilir yol kullanıcıları (yaya, motosiklet, bisiklet ve e-skuter) toplam ölümlerin yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

ARAÇ SAYISI ARTTI, ÖLÜM ORANI GERİLEDİ

Türkiye'de motorlu taşıt sayısı 33,6 milyona yükselirken, 100 bin araç başına düşen ölüm sayısı 20,3'ten 18,0'e geriledi. Buna rağmen toplam kaza ve yaralı sayısında artış yaşandı.

EN RİSKLİ ZAMAN: AĞUSTOS VE CUMA GÜNLERİ

Verilere göre ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla ağustos ayında ve haftanın cuma günlerinde meydana geldi. Kazaların yüzde 65'i gündüz saatlerinde gerçekleşti.