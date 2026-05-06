Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası programında yurt içi ve yurt dışında restore edilen 202 eserin toplu açılışını gerçekleştireceklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında vakıf mirasının korunmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Erdoğan, son bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin toplu açılışının yapılacağını belirtti. Erdoğan, açılışların canlı bağlantılarla Kahramanmaraş Ulu Camii, Beyazıt Medresesi (Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, vakıf mirasımıza dört elle sarılıp, bu eşsiz hazineyi zenginleştirerek, görevini bihakkın yerine getirmektedir.



'377 ESER YENİDEN İHYA EDİLECEK'

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin de bu yıl içinde bitirilmesiyle 2026'da tamamı yeniden ihya edilmiş olacak' dedi. Son dönemde birçok önemli eserde titiz çalışmalar yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Nuruosmaniye Külliyesi ve Sungur Bey Camii gibi eserlerin öne çıktığını söyledi.

YURT DIŞINDA RESTORASYON SEFERBERLİĞİ

'Evlad-ı Fatihan' coğrafyasında da restorasyon çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, 2012'den bu yana 40 eserin ihya edildiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek'te ise 11 eserin restorasyonunun devam ettiğini kaydetti.