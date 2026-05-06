Düzce'de düzenlenen narkotik operasyonda 266 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyetler kapsamında E.D. ve F.E.S. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları yönünde bilgi edinildi.
Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, savcılıktan alınan arama kararıyla şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 266 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken, E.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.