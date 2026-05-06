TCDD Taşımacılık, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda test çalışmaları nedeniyle seferlerin geçici olarak aktarmalı yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda Halkalı etabının açılışı öncesinde yürütülen test çalışmaları kapsamında, 7 Mayıs 2026 itibarıyla geçici bir düzenlemeye gidiliyor.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcuların ulaşımının aksamaması için tren seferleri gün boyunca Kargo Terminali İstasyonu'nda aktarmalı olarak gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında Arnavutköy'den Gayrettepe yönüne yapılacak son sefer saat 19.15'te, Gayrettepe'den Arnavutköy yönüne yapılacak son sefer ise saat 20.17'de olacak.

Yetkililer, test çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatla ilgili yeniden bilgilendirme yapılacağını belirterek, yolculara anlayışları için teşekkür etti.