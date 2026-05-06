TOKİ, İstanbul'daki 100 bin konutluk proje kapsamında hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlandı.

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin, başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara iade edildiği bildirildi.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, iade işlemlerini farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Buna göre, Ziraat Bankası ATM'lerinden 'Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme > TOKİ Başvuru İadesi' menüsü kullanılarak iade alınabilecek.

Ayrıca başvuru bedelleri, Ziraat Bankası şubelerine müracaat edilerek SCS (Sıra Çağrı Sistemi) numarası ile de tahsil edilebilecek.

Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemlerinin ise ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılacağı belirtildi.