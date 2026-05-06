Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük işlemlerini tamamen dijital ortama taşıyan yeni sistemi ülke genelinde uygulamaya aldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin (HGBS), 4 Mayıs itibariyle uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında devreye alındığını duyurdu.

Yeni sistemle birlikte havayolu taşımacılığına ilişkin beyan formları ve ek belgeler artık elektronik ortamda gümrük idarelerine iletilecek. Böylece süreçler uçtan uca dijital hale getirilerek kağıt kullanımına son verilmesi hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, yeni uygulamanın manuel işlem yükünü azaltacağı, uygulama birliğini sağlayacağı ve veri güvenliği ile kalitesini artıracağı vurgulandı. Bu sayede hem kamu kurumları hem de özel sektör açısından zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması bekleniyor.

YILDA 10 MİLYON SAYFA TASARRUF

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu öngörülüyor. Bu durumun yalnızca operasyonel verimlilik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.