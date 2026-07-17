Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Ali Candan Selçuklu'ya değer katan yatırımları yerinde inceledi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi şehre kazandırdığı vizyon yatırımları ile Konya'ya değer katmaya devam ediyor. Göreve yeni başlayan Selçuklu Kaymakamı Ali Candan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi hizmet binası ziyareti ile başlayan saha gezisi Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ve Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'nin gezilmesi ile son buldu. Başkan Pekyatırmacı şehre değer katan yatırımlar hakkında Kaymakam Candan'a bilgi verdi. Ziyarette Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da yer aldı.

Kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinin Konya'da yaşandığını dile getiren Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ali Candan ile birlikte bu anlayış içerisinde Selçuklu'ya ve şehre hizmet edeceklerini vurguladı.

Başkan Pekyatırmacı, 'Selçuklu Konyamızın en büyük ilçesi. 703 bin nüfusumuz var ve 72 mahallemizde bütün kurumlarımızla birlikte hizmet etmek için gayret ediyoruz. Bütün belediyelerimizle, büyükşehir belediyemizle, valiliğimizle, kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle çok güzel ve verimli bir işbirliği yapıyoruz. Bu güçlü işbirliğini Selçuklu Kaymakamlığı görevine atanan Ali Candan ile de en güzel şekilde devam ettireceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Selçuklu vizyonu doğrultusunda hemşehrilerimizin en iyi şekilde hizmet alması tek amacımız. Bugün bu projeler arasında bizi en çok heyecanlandıran ve gururlandıran Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ni kaymakamımızla birlikte yerinde inceledik. Yaz Spor Okulları ile kapılarını açan, alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek şampiyonlar yetiştireceğiz. Eğitim yatırımlarımızı taçlandıracak ve modern altyapısıyla sektöre yön verecek Güzel Sanatlar Lisemiz ise sanat dünyasına yeni değerler kazandıracak. Ziyaretlerimiz kapsamında Türkiye'ye örnek teşkil eden Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni de ziyaret ederek buradan eğitim alan çocuklarımız ve aileleriyle de bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte Selçuklu'yu daha ileri bir noktaya taşımak gayreti ile birlikte çalışacağımız kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum' dedi.

SELÇUKLU KAYMAKAMI CANDAN, 'SELÇUKLU İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Selçuklu'da göreve başlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ali Candan, ' Konya belediye hizmetlerinin başarıyla uygulandığı şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Selçuklu Belediyesi bu noktada Türkiye'de örnek işlere imza atan bir özelliğe sahip. Bunu bugün gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerinde yakından görme fırsatı buldum. Gerçekten Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibi eğitim, spor ve sosyal sorumluk alanlarında güzel işlere imza atmışlar. Bunu görmek beni mutlu etti, kendilerini kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de uyumlu bir mesai birlikteliğimiz olacak ve ilçemiz için hep birlikte çalışacağız. Ev sahipliğinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.' dedi.