Maltepeli kadınlar İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde eğlence, sanat ve tarih dolu bir gün geçirip yaza veda etti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'İstanbul'u Keşfediyoruz Kadınlar Matinesi' isimli programa Maltepe'nin farklı mahallelerinden kadınlar katıldı.

İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde eğlence, sanat ve tarih dolu bir gün geçiren Maltepeli kadınlar ikramlar eşliğinde sohbet edip yeni dostluklar ve komşuluk ilişkileri kurdular.

Maltepe Belediyesi'nin kadınlara yönelik gezi programı önümüzdeki günlerde devam edecek.