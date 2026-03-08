Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun kadın yöneticileri ve çalışanlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen özel programda bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışan ve yönetici oranının yüzde 30'a ulaştığını belirterek, Türkiye'de bu seviyeye ulaşan başka bir belediye bulunmadığını söyledi.



BOTANİK BAHÇESİ'NDE RENKLİ BULUŞMA



8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Botanik Bahçesi'nde düzenlenen buluşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tüm kadın çalışanlara emekleri ve katkıları için teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi.



Botanik Bahçesi'nin doğal atmosferinde gerçekleşen programda Başkan Şahin, kadın çalışanlar ve yöneticilerle yakından ilgilenerek günün anısına çiçek hediye etti. Samimi görüntülere sahne olan buluşma, kurum içindeki kadın emeğinin ve dayanışmasının vurgulandığı anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.



ŞAHİN: BU ŞEHRİ DÜNYA ŞEHRİ YAPIYORSUNUZ



Buluşmada yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadın çalışanlarının emeklerinin kıymetli olduğunu aktaran Başkan Şahin, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:



'Siz benim ehliyetimsiniz. Siz benim aklım, vicdanım, canım, ciğerim, her şeyimsiniz. Yüzde otuz kadın çalışanın yüzde otuz yöneticiyi sağlamış bir belediyeyiz. Bu büyük bir mutluluk benim için. Allah'ın izniyle yüzde elliye doğru da gideceğiz. Çünkü kadının gücüne hayatım boyunca çok inandım. Bunu sağlayan Türkiye'de başka bir belediye yok. Hepiniz doğru kadınlarsınız. Emeğinizle mücadele ediyorsunuz. Bu şehri dünya şehri yapıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Benim için çok özelsiniz. Kadın başkanın olduğu yerde bu işin kadınların yapabileceğini bütün dünyaya gösterdik. Birlikte başardık.'



BAŞKAN ŞAHİN'DEN KADIN YAZARLAR VE EL EMEĞİ SERGİSİNE ZİYARET



Programın ardından Başkan Fatma Şahin, Sanko Park AVM'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Kadın Yazarlar Buluşması ile kadınlar tarafından hazırlanan El Emeği Göz Nuru Sergisi'ni ziyaret etti.



Stantları tek tek gezen ve eserleri inceleyen Başkan Şahin, etkinliğe katılan kadınlara çiçek dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Program, kadın emeğinin, üretiminin ve kültürel katkısının ön plana çıktığı anlamlı görüntülerle tamamlandı.