Maltepe Belediyesi, ücretsiz Yaz Spor Okulu ile farklı yaş gruplarından yüzlerce çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören Ücretsiz Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemi, 11 Ağustos Pazartesi günü başladı. 4 hafta boyunca hafta içi her gün 08.45 – 13.00 saatleri arasında sürecek olan programa Maltepeli aileler ve çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen programda, katılımcılar yaş gruplarına göre üç ayrı gruba ayrıldı:

A Grubu: 2018 – 2017 doğumlular

B Grubu: 2016 – 2015 doğumlular

C Grubu: 2014 – 2013 doğumlular

Programın başında, çocukların spor yaparken bedenlerini doğru kullanmaları ve sakatlanmaların önlenmesi amacıyla postür, kas ve iskelet analizleri yapıldı.

Yaz Spor Okulu kapsamında çocuklara çok sayıda farklı branşta temel spor eğitimi veriliyor. Bu branşlar arasında:

Masa Tenisi: El-göz koordinasyonu, dikkat ve refleks gelişimi

Futsal: Takım çalışması, hızlı karar verme ve hareket kabiliyeti

Savunma Eğitimi: Disiplin, özgüven ve zihinsel odaklanma

Voleybol: Takım ruhu, sosyal iletişim, denge ve koordinasyon

Basketbol: Fiziksel dayanıklılık, liderlik ve stratejik düşünme

Jimnastik & Yüzme: Esneklik, kuvvet, duruş gelişimi ve motor beceriler

Maltepe Belediyesi, bu kapsamlı ve ücretsiz spor eğitimiyle çocuklara yalnızca eğlenceli bir yaz tatili sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunuyor.