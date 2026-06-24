Maltepe Belediyesi, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ilçe genelindeki çevre bakım çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle otların yoğun şekilde uzadığı bölgelerde kapsamlı tırpan ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek mahalleleri yaz aylarına hazırlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde farklı noktalarında sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Zümrütevler Mahallesi'nde geniş çaplı bir bakım programı yürüttü. Anıt, Ferhat, Aşuroğlu, Kalay, Erguvan, Hilal, Başaran ve Heves sokaklarda gerçekleştirilen ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kamusal alanlar daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Belediye ekipleri, Esenkent Mahallesi'nde de çalışmalarını sürdürdü. Akbabalar Sokak'ta gerçekleştirilen tırpan uygulamasıyla yabani otların temizliği sağlanırken, bölgedeki yeşil alanların bakımına yönelik kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Yaz dönemi boyunca ilçe genelinde planlı çalışmalarını sürdürecek olan Maltepe Belediyesi, parklar, yol kenarları ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiği bakım faaliyetleriyle hem çevre temizliğini güçlendirmeyi hem de vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyor.