Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı İlçesi'nde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı'nda, Yeniköy Sanayi Sitesi başta olmak üzere Yeniköy, Çıplaklı ve Bahçeyaka Mahallelerini kapsayan altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında toplam 124 kilometrelik kanalizasyon şebekesi yapımı planlanırken, bugüne kadar 48 kilometrelik bölüm tamamlandı.

Altyapı yatırımlarının etaplar halinde ilerlediği bölgede, tamamlanan hatlar kademeli olarak hizmete alınırken üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

YENİKÖY'DE ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI

Yeniköy, Çıplaklı ve Bahçeyaka mahallelerinde görev yapan 12 ayrı ekip, bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kanalizasyon şebekesi çalışmalarının tamamlandığı Yeniköy Mahallesi'nde üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak başlatıldı. Mahallede bulunan Sanayi Bölgesi, 172 Sokak ve bağlantılı yollarda sıcak asfalt serimine geçilerek ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Çalışmalardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Döşemealtı Yeniköy Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yasir Soydemir; '1992 yılında kurulan sanayi sitemizde 34 yıldır yaşanan kanalizasyon sorunu ASAT'ın çalışmalarıyla çözülüyor. Artık asfalt çalışmalarında da son aşamaya gelindi' dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak ise; 'Yeniköy Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunları çözüme kavuşuyor. Özellikle sanayi bölgesindeki çalışmalarla birlikte önemli bir ihtiyacımız karşılandı.

Mahallemiz genelinde çalışmalar uyum içerisinde devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz' dedi.