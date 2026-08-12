Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gölcük Saygınlar Kulübü'nde üyelere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. Sağlıklı Yaşam Topluluğu kapsamında düzenlenen etkinlikte, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin uzman ekibi tarafından 50 kulüp üyesinin ağız ve diş muayenesi yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Saygınlar Kulübü'nde üyelere yönelik gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taramasına Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Betül Güven Helvacı, Hastane Müdürü Ahmet Çavuş, Diş Hekimi Dr. Tuba Seher Tokmak ile diş hekimleri, hemşireler ve teknikerlerden oluşan sağlık ekibi katıldı. Muayeneler sırasında katılımcıların ağız ve diş sağlık durumları değerlendirilirken, elde edilen bilgiler kayıt altına alındı. Gerekli görülen durumlarda ise tedavi süreçlerine yönelik yönlendirmeler planlandı.

'ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ'

Başhekim Betül Güven Helvacı, taramanın belirli bir plan doğrultusunda yürütüleceğini belirterek, 'Önce muayeneniz yapılacak, gerekli gördüğümüz tüm bilgileri not alacağız. Ardından telefon numaralarınızla birlikte kayıtlarımızı oluşturacağız ve ihtiyaçlarınıza göre hekim yönlendirmelerini gerçekleştireceğiz. Bu bir süreç, adım adım ilerleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Tarama programına katılan 65 yaş ve üzeri üyeler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları ağız ve diş sağlığı sorunlarını uzmanlara doğrudan aktarma fırsatı buldu. Muayenelerin yanı sıra ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapılırken, düzenli diş hekimi kontrolünün önemi de katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğe katılan kulüp üyeleri, Gölcük Saygınlar Kulübü'nde gerçekleştirilen faaliyetlerin kendileri için büyük değer taşıdığını belirterek, 'Burada kendimizi kıymetli hissediyoruz. Saygınlar Kulübü'nün düzenlediği her türlü faaliyete katılmaya çalışıyoruz' sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. Katılımcılar, ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiren sağlık ekibine de teşekkür etti.