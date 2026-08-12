Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirdiği Gezgin Çocuk Atölyesi, Taraklı'da çocuklarla buluştu. Renkli etkinliklerle dolu programda minikler doyasıya eğlenirken keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatiline renk katmak amacıyla düzenlenen Gezgin Çocuk Atölyesi, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Taraklı'da kurulan etkinlik alanında çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle buluştu.

Taraklı'da gerçekleştirilen programda çocuklar yaratıcı atölyeler, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun grupları ve çocuk diskosuyla doyasıya eğlendi. Çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyelerle çocukların mutluluğuna ortak olan Gezgin Çocuk Atölyesi, Taraklı'da renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklardan yoğun ilgi gören Gezgin Çocuk Atölyesi, ağustos ayı boyunca farklı ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Gezici atölye, eğlence ve etkinliklerle yaz tatiline renk katmak için farklı noktalarda çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürecek.