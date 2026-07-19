Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, ilçenin dört bir yanında devam eden yatırım ve hizmet çalışmalarını hafta sonunda da sahada takip etti. Başkan Yardımcısı Salih Kara ve Maltepe MATAŞ A.Ş. Müdürü Aysel Durgun'un eşlik ettiği saha programında Köymen, devam eden projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu ve çalışmalara yön verdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde saha programının ilk durağı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi oldu.

İSKİ iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalışmaların yürütüleceği alanda incelemelerde bulunan Başkan Köymen, çalışmanın teknik süreci hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Çalışmaların koordinasyon içinde ilerlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köymen, sürecin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

ZÜMRÜTEVLER MAHALLE EVİ, KÖYMEN'İN MİMARİ VİZYONUYLA ŞEKİLLENİYOR

Başkan Köymen'in saha programındaki en kapsamlı incelemelerinden biri Zümrütevler Mahalle Evi ve Parkı Projesi oldu. Yapımı devam eden mahalle evini adım adım gezen Köymen, projenin her ayrıntısını titizlikle değerlendirdi. Mimar kimliğiyle yapının işlevselliğini, kadın bakış açısıyla ise kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan Köymen, mahalle evinin sadece bir hizmet binası değil, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, güvenli, sıcak ve huzurlu bir yaşam alanı olması yönünde görüşlerini paylaştı. İç mekan düzeninden kullanım alanlarına kadar her detayı inceleyen Başkan Köymen, projenin Maltepelilerin uzun yıllar keyifle kullanacağı örnek bir sosyal yaşam merkezi olması için çalışmaların özenle sürdürülmesini istedi.

Zümrütevler'in ardından Büyükbakkalköy Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Başkan Köymen, barınaktaki bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Saha programı kapsamında Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde devam eden çalışmaları da yerinde takip eden Başkan Köymen, tesislerde yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Hafta sonu saha mesaisinin son durağı ise Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Altayçeşme Zabıta Amirliği oldu. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köymen, mimari detayları titizlikle değerlendirirken, ortaya koyduğu öneriler ve bakış açısıyla uygulamalara yön verdi. Saha denetimlerinde teknik ekiplerden ayrıntılı bilgi alan Köymen, incelemelerinin ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek Maltepe'nin her noktasında sürdürülen hizmetleri sahada takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.