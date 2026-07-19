Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde oluşturulan lavanta bahçesi, binlerce kök lavantanın açmasıyla mor renge büründü. Erciyes Dağı manzarasıyla bütünleşen lavanta bahçesi, estetik düzenlemeleri ve fotoğraf alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe eşsiz bir atmosfer sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen vizyon projelerden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte ziyaretçilerini morun en güzel tonlarıyla karşılıyor. Türkiye'nin en büyük yeşil alan projeleri arasında yer alan millet bahçesinde açan binlerce kök lavanta, hem görsel güzelliği hem de hoş kokusuyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kent estetiğini güçlendiren çevre düzenleme çalışmaları kapsamında oluşturulan lavanta bahçesi, millet bahçesinin Köşk Kışla Kapısı girişinde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da özenle hazırlanan dekoratif konsept alanlar, ziyaretçilere unutulmaz kareler yakalama imkânı sunuyor.

Toplam 7 bin 500 metrekarelik alana sahip lavanta bahçesinde yaklaşık 5 bin adet lavanta yer alıyor. Haziran ayında çiçeklenmeye başlayan lavantalar, Ağustos ayına kadar mor renkleri ve eşsiz kokularıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Bahçede ziyaretçilerin anılarını ölümsüzleştirebilmeleri için nostaljik at arabası, fotoğraf çerçevesi, nostaljik masa ve sandalye ile yön tabelalarından oluşan toplam 4 farklı fotoğraf çekim noktası bulunuyor. Estetik dokunuşlarla hazırlanan bu özel alanlar, Erciyes Dağı'nın muhteşem siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ağustos ayı itibarıyla gerçekleştirilen lavanta hasadıyla birlikte toplanan lavantalar, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesindeki rafine merkezlerinde işlenerek lavanta yağı ve lavanta kolonyasına dönüştürülüyor. Böylece lavantalar yalnızca görsel bir zenginlik sunmakla kalmıyor, katma değerli ürünlere dönüştürülerek vatandaşların kullanımına da sunuluyor.

Lavanta bahçesinde yer alan rengârenk masa ve sandalyeler, dekoratif at arabası, fotoğraf çerçeveleri ve yön levhaları, doğal güzelliği estetik dokunuşlarla buluştururken, Erciyes Dağı'nın eşsiz siluetiyle bütünleşen mor lavanta tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek, fotoğraf çekmek ve yazın huzur veren atmosferini hissetmek isteyen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hem görsel hem de duyusal bir deneyim yaşıyor. Lavantaların mis kokusunun eşlik ettiği yürüyüş alanları ve dinlenme noktaları, ziyaretçilere şehir merkezinde nefes alma fırsatı sunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki lavanta bahçesi, sunduğu doğal güzellik, estetik peyzajı ve Erciyes manzarasıyla yaz mevsiminin en çok ilgi gören noktalarından biri olarak öne çıkıyor.