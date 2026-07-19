Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla dört mevsim turizm merkezi haline gelen Erciyes'te, Tekir Kapı ve Hacılar Kapı gondol teleferikleri yaz sezonunda da ziyaretçilerine güvenli, konforlu ve eşsiz manzara eşliğinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Erciyes'i yalnızca kış aylarının değil, yılın 12 ayı yaşayan bir spor ve turizm merkezi haline getiren yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes'te hizmet veren modern gondol teleferik sistemleri, yaz sezonunda da ziyaretçilerini zirvenin eşsiz atmosferiyle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yatırımlarıyla hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, dört mevsim turizm anlayışı doğrultusunda ziyaretçilerine modern altyapısı ve yüksek hizmet kalitesiyle hizmet sunuyor. Tekir Kapı ve Hacılar Kapı'da bulunan uluslararası standartlardaki son teknoloji gondol teleferik sistemleri de yaz boyunca vatandaşlara güvenli, konforlu ve keyifli bir ulaşım deneyimi yaşatıyor.

Kapalı kabinlerden oluşan gondol teleferik sistemi sayesinde ziyaretçiler, şehir merkezindeki sıcak havadan uzaklaşarak Erciyes'in serin ikliminde doğayla iç içe unutulmaz bir yolculuk yapıyor. Zirveye uzanan seyahat boyunca Erciyes'in eşsiz manzarasını seyretme fırsatı bulan misafirler, bölgede hizmet veren sosyal tesislerde aileleriyle birlikte vakit geçirerek yemek yiyebiliyor, dinlenebiliyor ve temiz dağ havasının tadını çıkarabiliyor.

Doğal güzellikleri, güçlü altyapısı, modern tesisleri ve güvenli ulaşım imkânlarıyla Erciyes, yaz mevsiminde de doğa ve spor tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alırken, Büyükşehir Belediyesi vatandaşları Tekir Kapı ve Hacılar Kapı gondol teleferikleriyle Erciyes'in serinliğini ve eşsiz atmosferini keşfetmeye davet ediyor.