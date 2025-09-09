Sosyal belediyecilik anlayışını güçlü bir dayanışma ağıyla sürdüren Maltepe Belediyesi, aşevi hizmetiyle 2025 yılının ilk yedi ayında tam 74 bin 298 kişilik sıcak yemek dağıttı.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle hasta, yaşlı ve yemek yapma imkânı bulunmayan vatandaşların yanında olan aşevi, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor. Belediyeye bağlı ekipler, en az dört çeşit yemekten oluşan menüler hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Aşevi hizmeti sadece bireysel değil, toplumsal dayanışma alanlarında da etkisini gösteriyor. 2025’in ilk yedi ayında 982 taziye evine yemek desteği sağlayan Maltepe Belediyesi, cenaze sahiplerinin acılı günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Maltepe Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini aralıksız sürdürerek sosyal sorumluluk alanında örnek bir dayanışma modeli ortaya koyuyor.