Kocaeli İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, “Mali Hizmetler Personeli’’ alımı yapılacak. Sınava şimdiden 1000’in üzerinde vatandaş başvurduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından ( 5 Ay 29 Gün ) istihdam edilmek üzere, “Mali Hizmetler Personeli’’ alımı yapılacak. İlanla ilgili yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “gülümseyen” ve “İzmit’ İ Çok Seven” çalışma arkadaşları arıyoruz. Personel alımı için müracaatlar 27/12/2024 tarihine kadar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. Sınava başvuranların sayısı kısa süre içerisinde 1000’i buldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

·T.C. vatandaşı olmak;

·Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, muhasebe, uluslararası ticaret, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden (lisans) mezunu olmak,

·Mali Hizmetler Personeli Alım İlanına müracaat etmiş olmak,

·Gerçekleşecek olan yazılı sınavda Muhasebe, Kamu Maliyesi, İşletme alanlarından ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan sorular sorulacaktır.

·40 yaşını aşmamış olmak,

·Tercihen alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,

·Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

·Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

·MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

·Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,

·İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı olmak,

·Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi,

· Kocaeli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, (İzmit ilçesi tercih sebebidir.)

· Emekli olmamak,

· Kamu haklarından mahrum olmamak,

· Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak,

BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER: · İkametgâh

· Adli sicil kaydı

· Diploma veya mezuniyet belgesi

· Askerlik durum belgesi

ÖNEMLİ BİLGİ ·Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

·Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

