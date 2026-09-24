Bu fotoğrafta, Shandong Heavy Industry Group'un Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026'daki ürün lansmanı görülüyor. (Fotoğraf: Shandong Heavy Industry Group)

ALMANYA (İGFA) - Shandong Heavy Industry Group (SDHI) ile bağlı ortaklıkları Sinotruk, Weichai Power ve Hande Axle, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026'da komple araçları, güç aktarma sistemlerini ve elektrikli tahrik akslarını kapsayan yeni enerjili ticari araç çözümlerini sergiledi.

Sinotruk, fuarda orta ve uzun mesafe sıfır emisyonlu lojistik operasyonları için tasarlanan yeni nesil elektrikli çekicisini tanıttı. Menzil ve enerji verimliliği başta olmak üzere ağır ticari araçların elektrifikasyonunda karşılaşılan temel güçlükleri ele alan araç, uluslararası ziyaretçilerden ilgi gördü.

Güç aktarma sistemleri alanında Weichai Power; ileri teknoloji doğal gaz çözümleri, hidrojenli içten yanmalı motor hibrit sistemi ve ağır ticari araçlara yönelik yeni nesil batarya sistemi olmak üzere üç yeni ürününü tanıttı. Avrupa pazarının gereksinimleri gözetilerek geliştirilen bu teknolojiler, ticari araçların elektrifikasyonu ve karbonsuzlaştırılmasında karşılaşılan başlıca güçlükleri ele alıyor. Çözümler, düşük karbonlu taşımacılıktan sıfır emisyonlu mobiliteye uzanan farklı dönüşüm yolları sunuyor.

Ağır ticari araçların güç aktarma sistemlerindeki temel bileşenlerden biri olan elektrikli tahrik aksları, yeni enerjili kamyonların verimliliğini ve güvenilirliğini artırmada önemli rol oynuyor. Hande Axle, yüksek yük taşıma kapasitesi, verimlilik ve güç çıkışı sunan en yeni elektrikli tahrik aksı teknolojilerini sergiledi. Araç kontrol ve batarya sistemleriyle entegre edilebilen bu çözümler, enerji kayıplarının azaltılmasına ve menzilin artırılmasına yardımcı olurken ağır yük koşullarında güvenilirliğin korunmasını sağlıyor. Sergilenen teknolojiler, fuardaki uluslararası sektör temsilcilerinden de ilgi gördü.

'WE DELIVER' temasıyla düzenlenen IAA Transportation 2026, 14 Eylül 2026'da kapılarını açtı. Dünyanın önde gelen ticari araç etkinliklerinden biri olan fuar, dünyanın dört bir yanından üreticileri, teknoloji sağlayıcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

SDHI, bu teknoloji ve ürünlerin küresel pazardaki varlığını genişletmeye devam edeceğini belirtti.