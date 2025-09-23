Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin modern, sürdürülebilir üretim yapmasını desteklemek amacıyla kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya, coğrafi yapısı ve tarımsal potansiyeliyle Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri. Ancak üretimin sürdürülebilirliği için hayvan refahının sağlanması ve üretici maliyetlerinin azaltılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için iki büyük destek programını başlatıyor.

Üreticilere 15 Milyon TL’lik Jeneratör Desteği

Toplam 15 milyon TL değerinde, 444 adet jeneratör, ücretsiz olarak üreticilere dağıtılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılacak olan jeneratörler sayesinde; Koyun kırkma makinesi, süt sağım makinesi, bal sağım ve sır alma ekipmanları, çeşitli el aletleri ve küçük ölçekli tarım ekipmanları, aydınlatma araçları (lamba, fener vb.), cep telefonu ve küçük elektronik cihazların şarj edilmesi gibi temel ihtiyaçlar karşılanabilecek. Böylece üreticiler, modern hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerini daha verimli ve hijyenik koşullarda sürdürebilecek.

Meralara Temiz Su Erişimi İçin Sıvat Dağıtımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yaptığı jeneratör desteğinin yanı sıra mera ve yaylalarda hayvanların temiz ve sürekli suya ulaşmasını sağlamak amacıyla sıvat dağıtımı yapıyor. Bu amaçla: Taşınabilir sac sıvatlar, sabit kullanım için beton sıvatlar Malatya genelindeki kırsal mahallelere dağıtılacak.

Bu sayede hayvanların su ihtiyacı yılın her döneminde hijyenik bir şekilde karşılanacak, üretimde verim kaybı en aza indirilecek.

Bugüne kadar kırsal kalkınmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, önceki dönemlerde yaptığı; tohum, fidan ve yem desteği, sulama projeleri ile tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte jeneratör ve sıvat dağıtımıyla tarımı ve üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, “Kırsal kalkınma ve hayvancılığa destek” projesiyle, üreticilerin yükünü hafifletmeyi, maliyetlerini düşürmeyi ve kırsal kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Yapılan destek ve yatırımlarla birlikte sadece bugünü değil, Malatya’nın geleceğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.