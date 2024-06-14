Malatya Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocuklara yönelik ‘Psiko-Sosyal Destek Projesi’ ile yaz tatili boyunca eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmelerini hedefliyor.MALATYA (İGFA) - Eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte konteyner kentlerde kalan çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek, sosyal ve psikolojik olarak gelişimlerini desteklemek amacıyla Sanat Sokağında bulunan Gençlik Merkezinde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Rönesans Konteyner Kentte kalan çocuklar, Gençlik Merkezine gelerek masa tenisi, langırt, dart, bilardo, bilek güreşi, air hokey oyunlarını oynadılar. Ardından Çocuk Oyun Müzesi’nde boyama etkinliği ve Fotoğraf Makinesi Müzesi ile Kültür Evi Müzesi gezilerine katılan çocuklar, doyasıya eğlendiler.

Çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili konuşan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Gök “Yaz boyunca düzenli olarak yapmayı planladığımız bu projede amacımız, gençlerimize daha güvenilir ortamlarda nitelikli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Böylece gençlerimiz Malatya’mızın hem sosyo-kültürel yapısını öğrenmekte hem de kişisel ve sosyal alanda gelişimleri desteklenmiş olmaktadır”diye konuştu.

Etkinliğin sona ermesiyle çocuklar, konteyner kentte ailelerine teslim edildi.