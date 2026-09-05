Muğla Milas Belediyesi, Bahçeburun ve çevre mahalle sakinlerinin sosyal ve sportif yaşama erişimini kolaylaştıracak büyük bir projeyi hayata geçiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Yapımına başlanan yeni yaşam alanıyla; yediden yetmişe tüm mahalle sakinlerinin vakit geçirebileceği modern bir sosyal kompleks ilçeye kazandırılıyor. Proje kapsamında mahalleye yapılacak olan tesisler, mahallelilerin hem spor yapabileceği hem de aileleriyle keyifli zaman geçirebileceği alanlardan oluşuyor.

Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi:

Muğla Milas Belediyesi tarafından Bahçeburun Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Çok Amaçlı Sosyal Alan, halı saha ve çocuk oyun parkının temeli gerçekleşen törenle atıldı.

Mahalle sakinlerinin her türlü etkinliğini yapabileceği Çok Amaçlı Sosyal Alan, gençlerin ve sporseverlerin güvenle ve konforla faydalanabileceği halı saha ve çocukların ve ebeveynlerinin keyifle vakit geçirebileceği çocuk oyun parkı yaklaşık 10 buçuk milyon bedelle hayata geçirilecek. Temeli atılan tesis 845 m² kapalı alana sahip olurken halı saha ise 800 m² alana sahip olacak. Bahçeburun Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan'da yan üniteler olarak depo, gelin-damat odası, erkek-kadın ve engelli tuvaletleri yer alacak.

Protokol konuşmaları yapıldı:

​Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Törende konuşan Bahçeburun Mahalle Muhtarı Ahmet Peker ve Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Şimşek, Bahçeburun'a dev bir yatırımın hayata geçeceğini belirterek, hizmetlerinden dolayı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

Muhtarların ardından kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk ise, yoğun programı dolayısıyla temel atma törenine katılamayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek, son zamanlarda temel atma törenleri ve açılış törenleri için sık sık Milas'a geldiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uyumlu bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Genel Koordinatör Öztürk, hizmetlerinden dolayı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

Başkan Fevzi Topuz: 'Çalışmaları başlattık':

Törende son konuşmayı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz gerçekleştirdi. Başkan Fevzi Topuz, 'Mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere çevre mahalle muhtarlarımızdan talepler geldi. Bahçeburun'un büyük bir mahalle olması nedeniyle gençlerin büyük bir teveccühü vardı. Biz de bu istekleri yerine getirmek üzere bugün Çok Amaçlı Salon'un yapımı ile ilgili çalışmaları başlattık. Yine aynı şekilde halı sahamızın ve çocuk parkımızın yapımı ile ilgili çalışmalarımıza başlıyoruz. En kısa sürede bitirmeyi hedeflemekteyiz. Gönül istiyor ki yılbaşına kadar bitirip Ahmet Muhtarımıza teslim edelim.

'Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmuyoruz'...

Yönetime geldiğimiz günden bu yana bütün mahallelerimizin önce taleplerini topladık. Bu talepler doğrultusunda bütün mahallelerimize yatırım yapma konusunda bir program yaptık. Şu ana kadar Milas'ımızın neredeyse 50 mahallesini yatırımla buluşturduk. Hizmette sınır yoktur. Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmuyoruz. Biz söz verdik. Sözün eri olmak için o hizmetleri yapmanız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde belediyemizin çalışmalarını neticelendirdiği Milas Belediyesi Taziye Evi'nin açılışını yapacağız. Şu ana kadar aşağı yukarı 3 kilometre sıcak asfalt, 20 kilometreye yakın sathi kaplama yaptık.

'Belediyemizin bir borcu yok ve başımız dik olarak geziyoruz':

Temelini atacağımız tesisin 845 m2 kapalı alan olacak. 800 m2 de halı sahamız ve onun yanında da çocuk parkımız olacak. Toplam 10 buçuk milyon civarında bir yatırımı Bahçeburun Mahallemize kazandırmış oluyoruz. Belediyemizin bir borcu yok ve başımız dik olarak geziyoruz. Çalışmalarda destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmamızın bölge mahallelerimize, Bahçeburun Mahallemize ve Milas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

İlk beton alanla buluştu:

Başkan Fevzi Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından temel atma törenine geçildi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beton pompasının kumandasına basarak ilk betonu alanla buluşturdu.

Katılım yoğundu:

Törene Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk, Başkan Yardımcıları Bülent Sezgin, Ali Özgür, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, gaziler, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Tören günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.