Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'nde bir araya getirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in tarihi ve kültürel mirasını genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlediği Ankara Miras Gordion Gençlik Kampı ile gençleri Gordion'da bir araya getirdi.

'Tarihi Keşfet, Mirası Yaşa!' sloganıyla düzenlenen kamp kapsamında 18-35 yaş aralığında yaklaşık 70 genç, bir gece konaklamalı programla Gordion Antik Kenti'ni yakından tanıma fırsatı buldu.

TARİH, KÜLTÜR VE KAMP BİR ARADA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Tarihi Kent Alanı'nda gerçekleştirilen kampın ilk gününde gençler, Polatlı Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı, Gordion Müzesi ve Gordion MM Tümülüsü'nü ziyaret ederek programlarına başladı.

Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan gençler, akşam saatlerinde Gordion kazı başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose ile söyleşi gerçekleştirdi.

Geceyi Gordion Tarihi Kent Alanı'nda kurulan çadırlarda geçiren gençler, programın ikinci gününde ise Prof. Dr. Charles Brian Rose eşliğinde arkeolojik alan gezisine katılarak Gordion kazı alanı hakkında bilgi sahibi oldu.

'GORDİON TÜM DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen kamp programında konuşan Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, 'Gordion, Ankara'nın en önemli kültürel miraslarından birisi. 2023 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne Gordion'un alınmasıyla birlikte artık sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için çok önemli bir yere sahip Gordion. Öğrencilerimizi sadece ziyaret amacıyla değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla da burayla kurdukları bağı çok önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir ise, 'Kampımızı düzenlememizdeki asıl amaç, gençlerimize tarihi ve kültürel mirasların farkındalığını sağlamak, bu miraslarımıza sahip çıkmaları noktasında destek olmaktı. Bundan önceki kamplarımızda gençlerin doğayla iç içe olmasını amaçlarken bu kampımızda ilk defa gençlerimizi tarihi dokuyla bir araya getirmek ve tarih, arkeoloji ve kültürel miras bilincini yansıtmaktı amacımız' dedi.