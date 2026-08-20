Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Manay ve Osmankalfalar Mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 50 ton asfalt ve 600 tona yakın mıcır kullanılırken, yolun toplam maliyeti yaklaşık 3 milyon lira oldu.

ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın dört bir yanında vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Korkuteli ilçesinde sorumluluk alanındaki grup ve bağlantı yollarında çalışmalar gerçekleştirdi.

ALT YAPI SONRASI ASFALT

Korkuteli'ne bağlı Manay ve Osmankalfalar Mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması yapıldı. Manay, Osmankalfalar, Kızılcadağ, Kırkpınar ve Tefenni güzergâhlarını birbirine bağlayan yol, bölgedeki vatandaşların ulaşımının yanı sıra tarımsal faaliyetleri açısından da büyük önem arz ediyor. Özellikle kış aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle bozulan yolda öncelikle altyapı çalışmaları tamamlandı. Yağışların sona ermesinin ardından ise sathi asfalt uygulamasına geçildi. Çalışma kapsamında yaklaşık 50 ton asfalt ve 600 tona yakın mıcır kullanıldı. Yolun yapımı için yaklaşık 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

DAHA YAŞANILABİLİR ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Adem Panayır, Kızılcadağ'dan başlayıp, Osmankalfalar'a kadar uzanan yolun çalışmalarının yapıldığını ve tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Panayır, 'Manay ve Osmankalfalar arası 3 kilometrelik yolda daha güvenli ve huzurlu yolculuk yapılabilmesi için asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu yol, vatandaşlarımızın daha güvenli seyahat edebilmesi, hasat ettikleri ürünlerini daha güvenli şekilde evine ulaştırabilmesi açısından büyük önem arz eden bir yoldur. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Korkuteli için durmadan çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.