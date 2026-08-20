Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından, 17 farklı spor branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle tasarlanan ve Yaz Spor Okulları ile birlikte faaliyetlerine başlayan Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi merkez ilçe belediye başkanlarını ağırladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde merkezi ziyaret etti.

Tesiste yer alan spor alanları ve uygulama bölümlerini tek tek gezen heyet, çocuk ve gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve farklı branşlarda geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde incelendi. Yürütülen faaliyetler hakkında eğitmenlerden bilgi alan başkanlar sporcu çocukların aileleri ile de sohbet etti. Ziyarette Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan'da yer aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sporun ve gençlerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, 'Selçuklu Belediyesi olarak gençlerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yetiştirilmesi amacıyla kıymetli çalışmalar yürütüyoruz. Gelecek nesillerimizin eğitim, kültür, sanat dışında spor alanda da destekliyoruz. Bunlardan biri de Avrupa standartlarının üstünde, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizdir. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirdiğimiz merkezimizi Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde inceleyerek başkanlarımıza bilgi paylaşımında bulunduk. Nazik ziyaretleri için değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin Türkiye ve Avrupa'nın sayılı tesislerinden olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Gerçekten mükemmel, müthiş bir tesis. Bu tip tesislere sahip olmak bir şükür ve nimet sebebi. Bu merkez, herkesin yapabileceği büyüklükte bir iş değil. Büyük ve fedakarlık yapmanız gereken bir yatırım. Çok ciddi sayıda personel çalışıyor. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Bu merkez, ilin tamamına yetebilecek ve ihtiyacı karşılayacak ölçekte. Gerçekten gıptayla baktım. Uzun yıllar devam eden yatırımların sonucunu bugün burada çocuklarla, müsabık sporcularla, hocalarla, devasa ve müthiş bir Avrupai sporcu merkeziyle yaşamış oluyoruz. Şahsım ve ilçem adına bir Konyalı olarak başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum' diye konuştu.