Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerinde Dönüşüm başvurularının 30 Haziran 2025’te sona ereceğini duyurdu; Numarataj Servisi, hafta sonu dahil 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında başvuru süresinin 30 Haziran 2025 Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Numarataj Servisi’nin, hafta sonu da dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadar her gün 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet sunmaya devam edeceği açıklandı.

Belediye, tüm hak sahiplerine işlemlerini süresi içinde tamamlamaları çağrısında bulunarak, “Vatandaşlarımızın herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli düzenlemeleri yaptık. Başvuru sürecini zamanında tamamlamanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.