Malatya’da Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak öğrencilere, Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait otobüsler ve trambüslerin 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak öğrencilere ücretsiz olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hafta sonu sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerine başarılar dileyerek, “Ortaokulu bitirerek Liselere Geçiş Sınavına girecek olan bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. İnşallah girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye hak kazanırlar. 8 yıl boyunca çalışmalarının meyvesini inşallah bugün girecekleri sınavla alacaklar. Temennim ve dileğim odur ki hayatları boyunca hep başarılı olurlar” dedi.