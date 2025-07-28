Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kayısı temasıyla düzenlediği “Sarı Bir Umut Resmet” adlı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin ilgisine sunuldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında düzenlenen törenle “Sarı Bir Umut Resmet” adlı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy’un katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Sibel Nas birincilik, Mehmet Battal ikincilik, Hayrunisa Duman üçüncülük ödülünü alırken, Sena Aydoğan ve Mehmet Duman ise mansiyon ödülü sahibi oldu.

Yarışmada Birinciye 15 bin TL, İkinciye 10 bin TL, Üçüncüye ise 7 bin 500 TL ve 2 adet Mansiyon ödülüne de 4 bin TL para ödülü verilmiş oldu.

Ayrıca bütün katılımcılara teşekkür ve katılım belgeleri takdim edildi.

Törende sergi açılışı da gerçekleştirilerek sergi gezildi.