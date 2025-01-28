Malatya'da Mefruşat Kursu kadınlar için özel olarak hazırlanarak katılımcılara ev tekstili ve dekoratif ürünler üretme becerisi kazandırırken, aynı zamanda geleneksel el sanatlarının modern dokunuşlarla harmanlanmasını teşvik ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’da kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kernek Vahap Küçük Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi, düzenlediği Mefruşat Kursu ile kadınlara hem meslek edinme hem de keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Eğitimler sırasında katılımcıların yeteneklerini geliştirilerek, üretken bir süreç deneyimi sağlanıyor.

Kadınlar kurs sonunda öğrendikleri becerilerle kendi işyerlerini kurma veya gelir elde etme fırsatına da sahip oluyorlar.Kurs eğitmenleri, kursiyerlerin ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ederken samimi bir ortam yaratmayı da ihmal etmiyorlar. Kursiyerlereğitimlerin öğrenme sürecini keyifli hale getirirken, aynı zamanda sosyal bağlarını da güçlendiriyor.

Kernek Vahap Küçük Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi, düzenlediği bu kursla kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak, onları ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katmayı hedefliyor. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara katılım belgesi verilerek meslek edinme süreçlerinde bir adım öne geçmeleri de destekleniyor.