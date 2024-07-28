Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Relief International Türkiye işbirliğiyle Rönesans-1 Konteyner Kent’te ‘Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği’ düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik adına her gün yeni projelere imza atan Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların desteklenmesi, sosyal entegrasyonun sağlanması noktasında kararlılığına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Relief International Türkiye işbirliğiyle çocukların gelişimi ve sosyal hayatlarının zenginleştirilmesi adına Rönesans-1 Konteyner Kent’te ‘Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği’ gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, özellikle çocukların, gençlerin kültürel etkileşimi ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan ‘Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği’ projesinde aynı zamanda engellilerin topluma katılımı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlık ve hijyenbaşlıkları altında dabilgilendirmeler yapıldı.

‘Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği’ kapsamında çocuklar için şişme kale, yüz boyama, takı tasarımı, ebru atölyesi, küçük saksı bitki dikimi, yerde boyama, ipli kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz gösterisi, balon dağıtımı yapılırken, yetişkinlere yönelik farkındalık,sağlık hijyen konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Rönesans-1 Konteyner Kent’te gerçekleştirilen ‘Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği’ projesi yoğun katılıma sahne oldu. Çeşitli etkinliklerle ve aktivitelerle hünerlerini sergileyen çocuklar, yaz tatilinde olmaları nedeniyle bu tarz etkinliklerin sık sık yapılmasını istediler. Özellikle katıldıkları etkinliklerde çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar, programı düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Relief International Türkiye’ye teşekkür ettiler. Program sanatçı Furkan Karagöz’ün verdiği konserden ve çocuklara verilen ikramdan sonra sona erdi.