ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Çanakkale ve Gelibolu Belediye Başkanlarına gönderdiği iki ayrı yazı ile Gelibolu’nun Bolayır köyü mezarlığında yatan Vatan Şairi Namık Kemal’in harabeye dönen mezarına el atılmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, vatan şairinin mezarıyla ilgili olarak ortaya çıkan bu acıklı durum, Türk milleti için en hafif deyimiyle sıkıntı ve utanç verici olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili yazısına ek olarak, Vatan Şairi Namık Kemal’ın mezarının son durumunu gösteren 3’er fotoğrafları da ekleyen Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Başkan;

Vatan Şairi Namık Kemal’in Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Köyündeki mezarının son zamanlarda harabeye dönüştüğüne dair video ve fotoğraf destekli bazı paylaşımlar çeşitli sosyal medya alanlarında gittikçe sıklaşarak yer almaya başlamış bununuyor. Anılan mezarın 2012 ve 2021 yıllarındaki iyi durumlarını gösteren iki eski fotoğraf ile bugünkü harap durumunu gösteren yeni bir fotoğraf yazımız ekindedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Büyük Atatürk’ün ‘Benim heyecanlarımının babası; Namık Kemal’ sıfatıyla tanımladığı bir vatan şairininin mezarıyla ilgili olarak ortaya çıkan bu acıklı durum, Türk Milleti için en hafif deyimiyle sıkıntı ve utanç vericidir. Durumu bilgilerinize ve anılan mezarın Vatan Şairimize yaraşır şekilde onarılarak yeniden ortaya çıkarılması için gereğini ilgilerinize sunarım.”