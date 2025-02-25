Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İş Güvenliği Birimleri ile koordineli olarak yapılan farkındalık eğitimleri devam ediyor.MALATYA (İGFA) - İklim değişikliği, kaynaklarımızın verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların minimuma indirilmesi ve oluşan atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hususlarında büyük hassasiyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu alanda verdiği eğitimlerle örnek oluyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık’ farkındalık eğitimlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlılığına farkındalık sağlıyor. Merkez ve ilçelerde verilen farkındalık eğitimleri Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İş Güvenliği Birimleri ile koordineli olarak yapılıyor.

Avrupa Birliği CCAGP-067 Türkiye İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi,‘Toplumsal Bilinç ve Farkındalık Artırma Projesi’ kapsamında eğitim-öğretimin ikinci döneminim başlamasıyla birlikte HaciHalilçiftliği İlkokulu, Barbaros İlkokulu, Karakavak İlkokulu, Bulgurlu Hamid Fendoğlu İlkokulu, 100.Yıl Hanımınçifliği İlkokulu, Hanımınçiftliği Fatih İlkokulu, Fırat İlkokulu, Kiltepe Kılıçaslan İlkokulu, Hasan Varol İlkokulu’na “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Enerji Tasarrufu” konulu eğitim verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Enerji Tasarrufu” konulu eğitimler,yaklaşık 1000 öğrenciye anlatıldı.

Eğitim programı kapsamında birçok atık türü ile ilgili geri dönüşüm yöntemleri, süreçleri ve uygulamaları hakkında bilgiler alan öğrenciler, bu eğitimle birlikte çevre sorunlarına karşı daha bilinçli ve hassas olacaklarını söylediler.