Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Vahap Küçük Külliyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde engelli bireylere yönelik çeşitli alanlarda kurslar veriliyor. Bu kurslar sayesinde engelli bireyler hem sosyalleşiyor hem de aldıkları sertifikalarla iş bulma imkânları oluyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Engelliler Koordinasyon Merkezinde verilen kurslardan biri de Bilgisayarlı Muhasebe Kursu. Bu kursa katılan kursiyerler, ön muhasebe, muhasebe, on parmak ve fatura düzenleme gibi alanlarla kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Öte yandan kursunu tamamlayıp sertifikasını alan ve EKPSS’ye girip sınavda başarı elde eden kursiyerler, bir devlet kurumuna atanarak, iş hayatına da atılabiliyor.

Gökmen, “Kursiyerlerimizin Bir Şeyler Öğrenmesi Bizleri Çok Mutlu Ediyor”

Engelliler Koordinasyon Merkezindeki Bilgisayarlı Muhasebe Kursu hakkında detaylı bilgiler aktaran Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Fatoş Gökmen, “Engelli Koordinasyon Merkezinde uzun zamandır çalışmaktayım. Halk Eğitim Merkezi üzerinden Engelli Koordinasyon Merkezimizde çeşitli kurslar açıyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimize muhasebe, ön muhasebe ve bilgisayar alanında sertifikalar vermek ve kursiyerlerimizi bu alanlarda donanımlı hale getirmek. Bizim kurslarımıza katılıp eğitimini tamamlayan ve sertifikasını alan kursiyerlerimiz, EKPSS’ye giriyor ve sınavlarında da başarıyı yakalarlarsa, bir devlet kurumuna atanma imkânları artıyor.

Kursumuz öğlen saat 13.00’da başlıyor akşam saat 17.00’a kadar devam ediyor. Kursiyer arkadaşlarımıza on parmak, paket program ve fatura düzenleme gibi bilgiler de öğretiyoruz. Kursiyerlerimizin bir şeyler öğrenmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Bizlere bu imkânları sunan Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

Tosun, “Böylesine Güzel Kursların Düşünülmesi Gerçekten Muhteşem”

Büyükşehir Belediyesine engelli bireylerin topluma kazandırılması noktasında sundukları imkânlardan dolayı teşekkür eden Kursiyer Serpil Tosun, “Büyükşehir Belediyemizin Engelli Koordinasyon Merkezinde açmış olduğu bilgisayarlı muhasebe kursuna dâhil oldum. Kursumuzdan çok memnunum. İyi ki var. Engelli bireylerin böyle yerlere gerçekten çok ihtiyacı var ve engelli bireyler için böylesine güzel kursların düşünülmesi gerçekten muhteşem. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.