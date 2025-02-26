Bursa İnegöl Belediyesi, kurumun tüm birimlerinin enerji ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Sistemi kurulumu için çalışmalara başladı. Yeni Hayvan Pazarı çatısında 11 bin 200 m2 alanda kurulacak 3248 adet panelle İnegöl Belediyesi enerjisini güneşten sağlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarihi öneme sahip bir proje için harekete geçti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında örnek bir çaba ortaya koyan İnegöl Belediyesi’nde kurumun tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Sisteminin kurulumuna başlandı. Alibeköy Mahallesinde bulunan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarının çatısına kurulacak 3248 adet güneş enerji paneliyle 25 milyon 439 bin TL maliyeti buluna proje, 4 yılda maliyetini karşılamış olacak. Devamında yaklaşık 20 yıl boyunca İnegöl Belediyesi elektrik harcamasını sıfırlamış olacak. Enerjiye harcanacak bütçe ise vatandaşlara yatırım olarak dönecek.

BAŞKAN TABAN PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte panel kurulumları başlayan Hayvan Pazarını ziyaret etti. Burada panel kurulumunu yapan firma yetkilileriyle de görüşerek bilgi alan Başkan Taban, yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİREN BELEDİYE

“Modern Hayvan Pazarımızda Güneş Enerji Sistemlerinin kurulumu başladı. Günümüzde artık doğa dostu şehirler, çevreci şehirler, inovatif şehirler, yenilenebilir kaynakları kullanan şehirler gibi yeni yeni kavramlar duyuyoruz. Bizler de buna entegrasyonumuzu sağlamak üzere geçen dönemden bu yana çalışmalar yürütüyoruz.”

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YÜZDE 40 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

“Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yüzde 30’lara ulaştı. Türkiye’de şu anda toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 45’i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanır hale geldi. Bunun içinde sadece güneş enerjileri yok tabi ki. Hidroelektrik santralleri, rüzgar enerjisi, jeotermal kaynaklar, doğal gaz gibi kaynaklar da var. Bizler de bu noktada özellikle hava kalitemizin iyileştirilmesinden tutun da jeotermal kaynakların daha doğru kullanılmasına, güneş ve rüzgar kaynaklarından istifade edilmesi gibi bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Bunların faydalarını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Cenabı Allah’ın verdiği bir nimet var. Biz de bu nimetten faydalanarak vatandaşlarımızın lehine kullanmak istiyoruz. Geçtiğimiz dönem Üreten Çiftçiler Kooperatifimizin soğuk hava deposunun çatısına güneş enerji panelleri yerleştirerek enerjisini güneşten üreten bir tesis oluşturmuştuk. Bu projeyle yüzde 40 oranında elektrik tasarrufu sağlandı.”

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN TÜM ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

“Bugün İnegöl Belediyesi kurumumuzun tüm elektrik ihtiyacını karşılanacağı bir projeyi başlatıyoruz. Aralık ayında meclisimizden projenin bütçesi için yetki almıştık. Hemen çalışmalara başladık. Burada çatı GES uygulamamızla beraber 1,6 megavatlık enerji ihtiyacımızı kurulan panellerden karşılamış olacağız.”

20 YIL BEDAVA ELEKTRİK SAĞLAYACAK

“Panellerin kurulumu için 20 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi yaptık, 4 Şubat 2025 tarihinde de yer teslimi gerçekleşti. Firmamız İnegöl firması. Sözleşme bedelimiz 25 milyon 439 bin TL. Meclisten 40 milyonluk bir yetki almıştık ancak bunun sözleşmedeki bedeli kadarını kullanıyoruz. Yatırımın 4-4,5 yıl gibi bir sürede geri dönüş sağlamasını, maliyetini karşılamasını bekliyoruz. Bu tesislerin ortalama ömrü 25 yıl. Amortisman süresinin ardından 20 yıl kurumumuza ücretsiz enerji sağlamış olacak.”

NİSAN AYINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

“Çatı alanımız 14 bin m2. Bunun 11 bin 200 m2’sinde panel kurulumları başladı. Toplamda da 3248 adet panel kurulacak. 1 panel 550 watt, toplamda da bir saatte 1786 kW enerji üretilmiş olacak. Tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. GES projesi 1 yılda 1768 ton karbondioksit salınımını engellemiş olacak. Bu miktar da 1 yılda 147 bin 345 adet ağacın karbondioksit emilimine denk gelmektedir. Arkadaşlarımız Mart ayı sonuna kadar çalışmayı tamamlamayı planlıyor. Nisan ayında hayata geçmesini hedefliyoruz. Bir yandan trafo çalışmaları, bir yandan panel kurulumları. Sahada uygunluk için daha önce fizibilitelerimizi yapmıştık. Günün sonunda bunu hayata geçirebiliyor olmak büyük mutluluk. İnegöl’ümüze hayırlı uğurlu olsun.”