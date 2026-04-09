Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afetzedelerin acil ihtiyaçları için 2 milyon lira kaynak aktardı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından afetzedeler için destek paketini açıkladı. Bakanlık tarafından, acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) 2 milyon lira kaynak aktarıldığı bildirildi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yağışların başladığı ilk andan itibaren sahada aktif şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Selin ardından SYDV ekiplerinin hane ziyaretleri, inceleme ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

İlk belirlemelere göre, sel felaketinde 208 hane, 22 iş yeri ve 16 araç için hasar ihbarı yapıldığı, ayrıca iki vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Devletin tüm kurumlarıyla birlikte afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Göktaş, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Zarar gören vatandaşlara da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Göktaş, selden etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmalarının da planlandığını belirterek, AFAD ve belediye ekiplerinin saha çalışmalarını tamamlamasının ardından uzman personelin bölgede görev alacağını açıkladı.