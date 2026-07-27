Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların aktif yaşlanmasını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Gölcük Saygınlar Kulübü, açıldığı 22 Nisan tarihinden bu yana 692 üyeye ulaştı. İzmit'in ardından hizmete açılan ikinci Saygınlar Kulübü olan merkez, sosyal, kültürel ve sağlık odaklı çalışmalarıyla ilçedeki saygınların yaşamına değer katıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gölcük Saygınlar Kulübü, aktif yaşlanmayı destekleyen uygulamalarıyla kıymetli büyüklerimizin sosyal yaşamın içinde daha etkin yer almalarına katkı sunuyor. Haftanın 7 günü hizmet veren kulüpte günlük katılım, program yoğunluğuna göre 50 ile 100 kişi arasında değişiyor.

SAĞLIKTAN SOSYAL YAŞAMA GENİŞ HİZMET YELPAZESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ifade ettiği gibi Saygınlar Kulübü, 'Hayata bir yerinden bir şeyler katmak isteyen, 'Ben hayata daha çok şey katabilirim' diyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların buluştuğu bir sosyal yaşam alanı' olarak hizmet veriyor. Bu anlayış doğrultusunda Gölcük Saygınlar Kulübü'nde üyelere yalnızca sosyal etkinlikler değil, sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetler de sunuluyor. Haftalık program kapsamında sağlık eğitimleri, egzersiz programları, tansiyon ölçümü, diyetisyen danışmanlığı ve eğitimleri, psikososyal destek eğitimleri, Türk Halk Müziği çalışmaları ile Cuma Okumaları düzenleniyor. Böylece üyelerin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

6 TOPLULUKTA AKTİF YAŞAM

Kulüpte üyelerin ilgi alanlarına göre faaliyet gösteren Akademi, Torun, Beş Çayı, Yeşil Sevenler, Kültür Sanat ve Sağlıklı Yaşam toplulukları bulunuyor. Bu topluluklar aracılığıyla sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilirken, belirli dönemlerde gezi, kültür, sanat ve çeşitli kurum dışı faaliyetlerle üyelerin sosyal hayata aktif katılımları destekleniyor.

HEDEF 12 İLÇEYE YAYMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aktif yaşlanma anlayışını tüm kente yaymayı hedefliyor. İzmit'in ardından Gölcük'te hizmete açılan Saygınlar Kulübü modelinin önümüzdeki süreçte Kocaeli'nin 12 ilçesinin tamamında hayata geçirilmesi planlanıyor. Yaşam boyu öğrenmeyi, kuşaklar arası etkileşimi ve sağlıklı yaş almayı destekleyen bu merkezlerle ileri yaş bireylerin sosyal yaşamın içinde daha aktif rol almaları amaçlanıyor. Kulüpten faydalanmak isteyen vatandaşlar merkeze bizzat başvurarak üyelik oluşturabiliyor.