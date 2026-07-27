Kooperatiflere kazandırılan yaprak buz makineleri sayesinde kıyı balıkçıları hem zamandan hem paradan kazanıyor. Balıklar da ilk günkü tazeliğini koruyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de her geçen gün artan maliyetlerine ve vahşi balıkçılığa karşı yaşam mücadelesi veren küçük ölçekli kıyı balıkçılarına nefes oldu. 629 kilometrelik kıyı uzunluğuyla ülkenin en önemli merkezlerinden İzmir'in küçük ölçekli balıkçılarını yaşatmak için desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, destekleriyle üreticinin girdi maliyetlerinin azalmasına katkı sağlıyor. Her yıl sağlanan boya ve macun desteğinin yanı sıra kooperatif merkezlerine ekipman desteği sağlayan belediye, son olarak Karaburun Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi'ne yaprak buz makinesi kazandırdı. İzmir'deki su ürünleri kooperatiflerini yıl boyunca ziyaret eden ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bugüne 5 su ürünleri kooperatifine yaprak buz makinesi kazandırdı.

Hem kaliteyi artırıyor hem girdi maliyetini azaltıyor

Ürün kalitesini ve balıkçıların gelirini artıran yaprak buz makinesi, avlanan balıkların denizden çıkarıldığı andan itibaren hızla soğutularak tazeliğini ve hijyenik koşullarda muhafazasını sağlıyor. Kilogramı ortalama 150 liraya satılan dökme buzu satın almak zorunda kalan balıkçılar, makine sayesinde buz ihtiyacını kooperatiflerinden ücretsiz karşılıyor. Böylece hem buz maliyeti hem de tedarik ve taşıma giderleri ortadan kalkarken, önemli bir girdi maliyeti de azalmış oluyor.

'Büyükşehir'in destekleriyle balıkçılarımızı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz'

Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Haskan, küçük ölçekli balıkçıların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Recep Haskan, 'Kooperatifimiz için mücadele ediyoruz. Kıyı balıkçısının imkânları kısıtlı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği katkılarla balıkçılarımızı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Buz makinesinin balıkçılarımıza çok büyük faydası var. Ücretsiz buz veriyoruz. Onlara bir nebze faydamız varsa o da Büyükşehir sayesinde oluyor. Gelen tüm desteklerden faydalandırıyoruz. Bugün de ziyaretleri için teşekkür ederiz. Sağ olsunlar defalarca gelip gittiler. Boyasından macununa, çizmesinden giyimine her türlü konuda destek sağlıyorlar. Küçük balıkçımızın çok fazla desteğe ihtiyacı var. Balık yok, yunuslar ağları parçalıyor. Kıyı balıkçısının kazancı az, ağ pahalı, mazot pahalı, denize çıkamıyor' ifadelerini kullandı.

'Buzun içinde bekletmezsek hiçbir şey kazanamayız'

Çocuk yaştan beri kıyı balıkçılığı yapan Veli Elmas, 'Okulu balıkçılık için bıraktım. O zaman çok cazipti; şimdi öyle değil. Tekneler büyüdü, balık varlığı azaldı. Kıyı balıkçılığı desteklenmezse yürümez. Çünkü kazancı çok azaldı, masraflar çok büyüdü. Büyükşehir'in destekleri bizim için iyi oluyor. Buz makinesi çok ideal oldu. Önceden 150 liraya bir çuval alıyorduk. Şimdi kooperatif parasız karşılıyor. Bir de sürekli alma imkânımız var. Balığı buzlamazsanız sıcak nedeniyle kısa sürede bozuluyor. Buzun içinde bekletmezsek hiçbir şey kazanamayız. Elinize kolunuza sağlık. Başkanımızdan Allah razı olsun' diye konuştu.

'3 saat buz arıyorduk'

Ali Saraç ise 35 yıldan beri balıkçılık yaptığını belirterek 'Küçük balıkçının durumu kritik. Mazot fiyatları katlandı ama balık fiyatları aynı oranda artmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, macunundan boyasına her yıl destek olmaya çalışıyor. Buz makinesi hediye edildi. Memnunuz, kendi buzumuzu üretebiliyoruz. Sabah 7'de balıktan gelince 3 saat buz arıyordum. Urla'dan, Mordoğan'dan, İzmir'den buz arıyorduk. 3 saatte balık bozulma noktasına geliyor zaten. Geldin gittin yol masrafı var, buz yolda eriyor, balığın bozuluyor. Burada ücretsiz buz alıyoruz, orada yüksek miktarda para veriyoruz. Bu desteğin çok büyük bir önemi var. Büyükşehir'e çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Bu yıl 752 balıkçıya tekne bakım desteği sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir yere sahip kıyı balıkçılığının desteklenmesi için yıl boyunca üreticinin yanında olmaya devam edecek. Buz makinesinin yanı sıra küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemeleri desteği sağlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu yıl 752 küçük ölçekli balıkçıya antifouling boya ve epoksi macun desteği sağladı. Sağlanan desteklerle teknelerin bakım maliyetlerinin azaltılmasına, yakıt tasarrufu sağlanmasına, tekne performansının artırılmasına ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sunuldu.