Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinden sonra İkizce Bölgesi’nde yürütülen deprem konut projeleri için proje maliyeti yaklaşık 2 milyar TL olan kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, İlbank Elazığ Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran ve beraberlerindeki heyet bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek 30 kilometrelik bir kollektör hattının projesi tamamlandığını bildirdi.

MASKİ Genel Müdürü Çeçen: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Malatya’ya ilk ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er, bu konunun hassasiyetinden kendisine bahsedip destek istemişti. Sayın Bakanımız, İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiler. Projenin yaklaşık 2 milyarlık bütçesinin hibe olarak deprem ödeneği kapsamında Malatya’mıza kazandırılması sağladılar. İller Bankası Genel Müdürümüz de, 4 Eylül tarihinde ihalesini yaptı ve bu doğrultuda çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Arıtma tesisinin de yakın zamanda ihalesi yapılacak. Malatya’mızagösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İller Bankası Genel Müdürümüze, bölge müdürümüze ve ekip arkadaşlarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

