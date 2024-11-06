Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği market denetimleri devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetim ekipleri, alışveriş sepetlerine farklı ürünler ekleyerek kasaya yöneliyor ve etiket fiyatları ile kasada ödenen fiyatlarda karşılaştırma yaparak, bu sayede etiketlerde belirtilen fiyatların kasada uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediliyor.

Fiyat etiketi olmayan ürünlerin de incelendiği denetimlerde aynı zamanda, ürünlerin gramajlarının doğru olup olmadığı ve raf ömrünün dolup dolmadığı gibi konular da denetleniyor. Özellikle hızlı tüketim ve gıda ürünlerinde son kullanma tarihine dikkat edilerek, tüketicilerin sağlık açısından tehlikeli olabilecek ürünleri satın almalarının da önüne geçiliyor.

USULSÜZ DURUMLARDA YASAL İŞLEM UYGULANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri market denetimlerinde karşılaştıkları usulsüzlükleri ve yanlışlıkları tutanak altına alarak, gerekli yasal işlemleri de uyguluyorlar. Market işletmecilerine, yasalara uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatılırken, tüketicilere ise haklarını korumak için dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirimde bulunmaları uyarısı yapılıyor.

Tüketici haklarının korunmasına yönelik yapılan bu denetimler, vatandaşlardan büyük destek görüyor. Yapılan denetimlerin devam etmesi ve sıklaştırılması, tüketici güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede, haksız rekabetin önüne geçilerek, piyasanın adil ve şeffaf bir şekilde işlemesi sağlanmış oluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edeceklerini ve vatandaşların haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirttiler.