Malatya Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecinde yaşadıkları kaygıyı azaltmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören 1400’ün üzerindeki öğrenciye önemli bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde ücretsiz eğitim gören 8. sınıf LGS öğrencilerine “Kaygı Yönetimi ve Motivasyon” semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde 8. sınıf LGS öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Kaygı Yönetimi ve Motivasyon” konulu seminere yoğun katılım sağlandı.

ÖĞRENCİLERE OLUMLU DÜŞÜNCE TEKNİKLERİ ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı eğitim uzmanları tarafından verilen seminerde, sınav öncesi ve sınav anında yaşanabilecek kaygının nasıl kontrol altına alınabileceği, başarılı bir sınav süreci için gerekli zihinsel hazırlık ve olumlu düşünce teknikleri öğrencilerle paylaşıldı.

Etüt desteklerinin yanı sıra öğrencilerin ruhsal ve psikolojik olarak da sınav sürecine sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları için çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik rehberlik hizmeti, sportif etkinlikler ve kültürel gezilerle de farklı bir atmosfer sağlıyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerle öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunarken, moral ve motivasyonlarını da yükseltiyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilere her alanda destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, onlara başarı yolculuğunda da rehberlik etmeye devam ediyor.