Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ, Battalgazi’ye bağlı Meydancık Mahallesi’nde 53 metre derinlikte sondaj çalışması tamamlayarak saniyede 4 litre debili içme suyu kuyusu açtı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Battalgazi ilçesi Meydancık Mahallesi’nde içme suyu sorununu çözmek için sondaj çalışması gerçekleştirdi. 53 metre derinlikte tamamlanan çalışma sonucu, saniyede 4 litre debiye sahip içme suyu kuyusu açıldı.

Meydancık Mahallesi sakini Fahri Toper, “Bundan büyük nimet olmaz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Mutlu olduk” dedi. Mahalle Muhtarı Erol Toper ise, “Mahallemizde büyük su sorunu vardı. MASKİ’nin çalışmasıyla suyumuz bulundu. Başkan Sami Er’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Meydancık’taki içme suyu problemini çözmek için sondaj çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "53 metrede, saniyede 4 litre debili, içme suyu kriterlerine uygun bir kaynak elde ettik. Kırsal mahallelerdeki su sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Söz konusu suyun, analizlerin ardından mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağı öğrenildi.