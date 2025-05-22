SASKİ, Kurtuluş Caddesi’nde bin 200 metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

SAKARYA (İGFA) - Yenileme çalışmaları boyunca bölgede ikamet eden abonelerin kesintilerden minimum düzeyde etkilenmesi için kurulan çift vana sistemiyle çalışmalar bölgeler halinde ilerliyor. Ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucunda projenin yüzde 37’si kısa sürede tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaz aylarının gelmesiyle birlikte su kullanım oranı artan Sapanca’da altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle Kurtuluş Caddesi’nde devam eden çalışmalar kapsamında bin 200 metrelik içme suyu hattının 450 metrelik kısmı yenilendi.

Güçlü altyapı ile birlikte basınç sorunları çözüme kavuşturulurken aynı zamanda bölgenin su kayıp oranı da minimum seviyeye indirilecek.

SU KESİNTİSİNE KARŞI ÇİFT VANA SİSTEMİ

Çalışmalar esnasında bölgedeki içme suyu hizmetinin kesintisiz devam etmesi için hattın iki ucuna vana yerleştirildi. Eklenen vanalar sayesinde hat yenileme sürecinden tüm bölge etkilenmiyor, yalnızca lokal kesintiler ile çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda trafik akışının da aksamaması düşünülerek yenileme çalışması tamamlanan noktalar anında ulaşıma açılıyor.

HIZLA İLERLEYEN ÇALIŞMALAR YAKINDAN İNCELENDİ

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, ekiplerle sahada bir araya gelerek projenin ilerleyişi hakkında bilgiler aldı. Genel Müdür Turan’a Ak Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, AK Parti Sapanca Meclis Üyeleri Samet Tantan, İsa Sezer ile Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız ve bölge muhtarları eşlik etti.

ÖNCELİĞİMİZ KESİNTİSİZ VE KAYIPSIZ İÇME SUYU

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Yiğit Turan, “Abonelerimizin kaliteli içme suyuna erişimi ve su kayıplarının minimum seviyeye düşmesini birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Kurtuluş Caddesi’nde yürüttüğümüz hat yenileme projesinde ekiplerimizin aralıksız ve titiz çalışmaları sonucunda kısa sürede yüzde 37’lik kısmı tamamladık. Abonelerimizin günlük yaşamını etkilemeden, güçlü altyapı ile hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.