ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticileri, Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis, Fahrettin Şahin, Alim Çelik ve Murathan Taşkın, geçtiğimiz günlerde Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Yılmaz Boz'u makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Derneğin kuruluş amacı, projeleri ve faaliyetleri hakkında Boz'a bilgi veren Başkan Sarayoğlu, spor ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Artvin'de Trabzonspor'a büyük bir ilginin olduğunu belirten Sarayoğlu, derneğin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenledikleri kan bağışı kampanyasında Kızılay'a 50 ünite kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Yılmaz Boz ise kendisinin de Trabzonlu olduğunu ve çok iyi bir Trabzonspor sevdalısı olduğunu belirterek, derneğin çalışmalarına destek olacağını ifade etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda dernek yöneticileri, Boz'a bordo-mavi renklerden oluşan çiçek buketi ile derneğin atkısı hediye edildi.