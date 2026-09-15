​​​​​​​Malatya Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırımlarını aralıksız sürdürürken personelinin mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına da devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik olarak PACE Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin 5'incisi gerçekleştirildi. Proje kapsamında 263 itfaiye personeli eğitim alırken, Adıyaman, Gölbaşı ve Elazığ'dan gelen ekipler de programa dahil oldu.

7 ANA BAŞLIKTA EĞİTİM VERİLİYOR

Özellikle depremden etkilenen yerel kamu hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan PACE Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalınmayarak edinilen bilgilerin sahaya aktarılması, müdahalelerde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve standart operasyon yaklaşımının güçlendirilmesi de sağlanıyor. Haziran ayında başlayan ve Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanan eğitimler, 'Elektrikli araç yangınlarına müdahale, çığ olaylarında arama kurtarma, su altı kurtarma ve set, olay komuta sistemleri ve koordinasyon, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale ile operasyonel çalışma ve yüksekten çalışma önlemleri' olmak üzere 7 ana başlıkta gerçekleştiriliyor. AFAD İl Müdürlüğü eğitim sahasında düzenlenen uygulamalı eğitimlere Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Gölbaşı ve Elazığ'dan itfaiye personelleri de katılıyor. Böylece farklı kurum ve illerden ekiplerin bir arada eğitim alması sağlanırken, olası afet ve acil durumlarda koordinasyon ve ortak müdahale kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunuluyor.

'DAHA GÜÇLÜ BİR İTFAİYE TEŞKİLATI İÇİN EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, eğitimlerin itfaiye personelinin bilgi, beceri ve müdahale kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çoban, 'Personellerimizin daha eğitimli ve aktif olabilmesi adına PACE Projesi kapsamında 7 ana başlık altında eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Haziran ayında başladığımız eğitimlerimizi Ekim ayı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Elektrikli araç yangınlarına müdahale, çığ olaylarında arama kurtarma, su altı kurtarma ve set, olay komuta sistemleri ve koordinasyon, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, operasyonel çalışma ve yüksekten çalışma önlemleri konularında düzenli eğitimler gerçekleştiriyoruz' dedi.

Eğitimlerin çevre illerden gelen itfaiye personellerinin katılımıyla devam ettiğini ifade eden Çoban, 'Adıyaman, Gölbaşı ve Elazığ'dan aramıza katılan personellerimizle birlikte AFAD İl Müdürlüğü eğitim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eğitimlerle hem personellerimizin bilgi ve tecrübelerini artırıyor hem de farklı ekiplerin birlikte çalışma ve koordinasyon kabiliyetlerini güçlendiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in tensipleriyle daha güçlü bir İtfaiye Dairesi Başkanlığı adına eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.

Çoban, eğitimlerin son programının ise İtfaiye Haftası kapsamında 21-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.