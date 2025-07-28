Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Yatılı Hafızlık Kursu öğrencileriyle birlikte Sanat Merkezi'nde film gösterimi programına katıldı.MALATYA (İGFA) - Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi ve Ziraat Meslek ve Teknik Lisesi'nde öğrenim gören 120 öğrenciyi misafir eden Başkan Er, yönetmenliğini Mecid Mecidi'nin yaptığı 'Cennetin Çocukları' adlı filmi izledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Müftüsü Ramazan Dolu, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Malatya İl Müftü Yardımcıları, Kızılay temsilcileri, imamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“BİZİM GELECEĞİMİZ SİZLERSİNİZ”

Öğrencilere hitaben programda bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çocuklarla birlikte olmaktan keyif aldığını söyledi. Başkan Er, “Belediyenin birçok hizmeti var. Tesisler yapıyoruz, şehri yeniden ayağa kaldırıyoruz, yollar yapıyoruz, spor tesisleri yapıyoruz, kültürel faaliyetler yapıyoruz ama benim en keyif aldığım şey sizlerle beraber olmak. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Geleceğin şehrini ve toplumunu şekillendirecekler sizin gibi gençler. Müftülümüzle birçok program gerçekleştiriyoruz. Her alanda birlikte çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı daha da artıracağız inşallah. Burada ilk kez söylüyorum. Belediyemize ait feribotlarla sizlerle bir tur düzenleyeceğiz. Çocuklar hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER 1 AYDA HEM EĞİTİM ALIYOR HEM SOSYALLEŞİYOR

Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e misafirperverlikleri ve düzenledikleri programdan dolayı teşekkür ederek, “Sayın Belediye Başkanımız kurslarımızın çok ciddi hamiliğini yapıyor. Bu yaklaşımıyla öğrencilerimiz arasında ‘Sami Amca’ diye biliniyor. Sayın Başkanım hem hafızlarımız hem de diğer öğrencilerimiz size her daim duacılar. 2 yıldır düzenlediğimiz bir Yaz Kampımız var. Bu yıl 4 okulumuzda 2 kız, 2 erkek olmak üzer öğrencilerimizi 1 ay yatılı misafir ediyoruz. Bu bir ay içinde eğitim, kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu işlerin yapılmasında en büyük katkı Malatya Büyükşehir Belediyemizin. Bu hususta tekrardan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE SANAT SOKAĞI’NI GEZDİ

Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yönetmenliğini Mecid Mecidi'nin yaptığı 'Cennetin Çocukları' adlı filmi izledi. Film gösterimin ardından öğrencilere Sanat Merkezi atölyeleri, Çocuk Oyun Evi, Oyuncak Müzesi, Malatya Kültür evi ile Fotoğraf Makine Müzesi gezdirildi. Etkinlikler kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlıklar ve hediyeler verildi.