Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Başharık Mahallesinde faaliyet gösteren Kadın Vefa Konağı’nda kadınlara yönelik “Beslenmenin Bağırsak Sağlığı Üzerindeki Etkileri” konulu bilgilendirme eğitimi düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Başharık Mahallesi'ndeki kadınlara, bağırsak sağlığının vücut genel sağlığıyla bağlantısı, probiyotik ve prebiyotiklerin rolü, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması için dikkat edilmesi gerekenler ve bağırsak dostu besinler hakkında bilgi aktarıldı.

Katılımcılar, günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek pratik öneriler ve yanlış bilinen doğrular hakkında da aydınlatıldı.

“BAĞIRSAK SAĞLIĞI KRİTİK ÖNEME SAHİP”

Diyetisyen Kevser Şimşek, eğitim sırasında yaptığı konuşmada, bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemi için değil, bağışıklık sistemi, mental sağlık ve genel yaşam kalitesi için de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şimşek, kişisel sağlık hedeflerine de uygun öneriler sundu.

Kadın Vefa Konağı’nda gerçekleştirilen programa katılan kadınlar verilen bilgilerin günlük hayatta kendilerine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.